قيادات منشقة تؤكد استمرار تواجد متمردي دارفور بمعسكرات أريتريا

الخرطوم (smc)

أكد علي وافي القيادي المنشق عن حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم أن دولة اريتريا تحتفظ بعدد من منسوبي الحركات المتمردة الدارفورية داخل المعسكرات الموجودة على أراضيها.

وحذر وافي لـ(smc) من قيام التحالف الأريتري المصري بتحريك هذه العناصر واللعب بها ككروت ضغط على الحكومة بنشر عدد من مرتزقة الحركات على الحدود الشرقية، موضحاً أن منسوبي هذه الحركات متواجدين داخل معسكرات كعناصر خامله وتقوم بأنشطتها بتوجيهات مباشرة من المخابرات الأريترية.

وأضاف الوافي أن الحركات المسلحة لن تتوان في إستغلال أي فرضة لممارسة العمالة والإرتزاق لخدمة مصالحها الشخصية ومحاولة إيجاد موطيء قدم لها بعد أن قضت على وجودها القوات النظامية بدارفور.