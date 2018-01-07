كأس انجلترا: أرسنال يخسر برباعية أمام نوتنجهام فورست

تعرض ارسنال حامل لقب كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم لهزيمة مفاجئة 4-2 أمام نوتنجهام فورست المنتمي للدرجة الثانية في الدور الثالث يوم الأحد.

وأحرز ايريك ليكاي هدفين ليمنح نوتنجهام صاحب الأرض التقدم 2-1 بنهاية الشوط الأول بعدما أدرك بير مرتساكر التعادل للفريق اللندني.

وجعل بن بريرتون، وهو واحد من سبعة لاعبين يبلغ عمرهم 23 عاما أو أقل في تشكيلة فورست، النتيجة 3-1 من نقطة الجزاء في الدقيقة 64.

واستغل داني ويلبيك خطأ من حارس المرمى ليقلص الفارق لارسنال قبل 12 دقيقة على النهاية لكن فورست حصل على ركلة جزاء أخرى سجل منها كيران دويل الهدف الرابع.

وهذه أول مرة يخسر فيها ارسنال في الدور الثالث منذ عام 1996 والمرة الأولى منذ تولي المدرب أرسين فينجر المسؤولية.