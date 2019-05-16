كباشي يطلع سفراءالدول الآسيوية والإفريقية والعربية على تطورات الأوضاع بالسودان

عقد الفريق ركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري الخميس، لقاء مع سفراء الدول الآسيوية والإفريقية المعتمدين لدى الخرطوم، ولقاء آخر مع رؤساء البعثات الدبلوماسيه العربية، قدم خلالهما تنويرا حول التطورات السياسية والأمنية بالبلاد.

وأوضح السفير عبد الرحمن خليل أحمد مدير إدارة الشئون الآسيوية بوزارة الخارجیة في تصريح صحفي أن الفريق كباشي قدم تنويراً لسفراء الدول الآسيوية والإفريقية حول التطورات السياسية والأمنية بالبلاد وما تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن تكوين الحكومة الانتقالية، وفتح مسارات الطرق والتزام المعتصمين بالمنطقة المحددة للاعتصام تمهيدا للاتفاق النهائي لتشكيل الحكومة المدنية لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.

وجاء اللقاء بحضور الفريق أول ركن مصطفى محمد مصطفى رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس.

وقدم كباشى والفريق مصطفى لرؤساء البعثات الدبلوماسيه العربيه بالخرطوم تنويراً حول مجريات الأحداث بالبلاد.

وأوضح السفير عمر دهب الوكيل المساعد للشؤون السياسيه بوزارة الخارجيه، أن اللقاء يأتى فى إطار اللقاءات المتعدده مع ممثلى البعثات الدبلوماسيه بالبلاد فى تنوعها الجغرافى المتعدد. مضيفا أن اللقاء مع المجموعة العربيه تناول آخر التطورات بالبلاد والجهود التى يبذلها المجلس لاستتباب الامن والاستقرار بكل ربوع السودان، مشيرا إلى أن التنوير وجد ترحيبا وتفهما من اعضاء المجموعه العربيه.

أس أم سي/ سونا