كسلا: ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من السلع

ضبطت قوة من مكافحة التهريب بولاية كسلا مواد وسلع استهلاكية كانت في طريقها لإحدى دول الجوار، بلغت (1600) جوال دقيق وأكثر من (2000) جوال سكر و(670) كرتونة زيت عبوات مختلفة الى جانب مواد وسلع استهلاكية أخرى.

وأشاد والي كسلا آدم جماع آدم؛ بحضور عدد من قيادات الولاية – لدى وقوفهم خلال الزيارة الميدانية بالموقع المتقدم لمكافحة التهريب – أشاد بالإنجاز الذي تحقق والذى يأتي ضمن سلسلة إنجازات شرطة مكافحة التهريب في الحد من تهريب السلع والمواد المختلفة الى دول الجوار.

إلى ذلك أشار العقيد شرطة الحسن عوض الكريم؛ مدير شرطة مكافحة التهريب؛ الى وقوف شرطة مكافحة التهريب سدا منيعا ضد المهربين ومخربي اقتصاد البلاد، موضحا أن الضبطيات التي تمت تعتبر جهدا مقدرا لمكافحة التهريب وضرب أوكار الذين يسعون الى زعزعة اقتصاد الوطن، مضيفا أن المواد المضبوطة جلها من السلع التي تهم المواطن بشكل أساسي، مؤكدا حمايتهم لاقتصاد البلاد ووقوفهم أمام كل من تسول له نفسه المساس بقوت المواطن .

وفي سياق ذي صلة؛ نجحت قوة من شرطة مكافحة التهريب في الساعات الأولى من الصباح من ضبط عربة بوكس محملة بــ(1584) لتر جازولين بصدد تهريبها الى دولة إريتريا.