الخرطوم (smc)

أجمعت عدد من قيادات الأدارة الاهلية بالبحر الاحمر على ضررة اشراك ابناء الشرق في حل كافة القضايا السياسية والاجتماعية والسياسية بالاقليم.

وطالب المتحدثون في ورشة قضايا الشرق التي نظمها مركز الحوار والدراسات الاستراتيجية بالخرطوم ورصدتها “SMC”باهمية ابعاد الاطماع السياسية عن قضايا التنمية ، مؤكدين على الدور المجتمعي البارز الذي تقوم به الادارة الاهلية في حلحلة كافة القضايا الاجتماعية التي تطرأ احيانا من شح الخدمات التنموية المقدمة للمواطن في بعض المناطق .

وأكد وكيل ناظر البني عامر في ولاية البحر الأحمر ان ماتقوم به الادارات والنظارات الاهلية يعتبر صمام أمان من فتن كثيرة يسعي من ورائها اصحاب النفوس الضعيفة لاحداث شرخ مجتمعي بين القبائل في ولايات شرق السودان .

وفي السياق أشار ناظر الحباب بالبحر الأحمر الي تسليمهم مذكرة للسلطات السيادية تطالب بتكثيف الجهود التنموية لشرق السودان وفق محددات عملية قال انها ستجد التنفيذ العاجل من قبل السلطات في القريب العاجل مطالبا الاحزاب بعدم المتاجرة السياسية بقضايا الشرق التنموية.