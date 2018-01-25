لجان لمراقبة مزاولة المهن الهندسية بالولايات

الخرطوم (smc)

كشف المجلس الهندسي السوداني عن تكوين لجان لمراقبة مزاولة المهن الهندسية بولايات السودان المختلفة.

وأوضح المهندس مصطفى عبدالحفيظ عضو لجنة الإعلام والعلاقات الخارجية بالمجلس في تصريح لـ(smc) أن المجلس ناقش في اول إجتماعاته للعام الحالي برئاسة المهندس أحمد الطيب رئيس المجلس أداء لجان التسجيل المهنية والأكاديمية والتدريب والإعلام وموقف التسجيل للفئات المختلفة، بجانب الوقوف على إنجازات العام 2017، وموقف مزاولة مهنة الهندسة والتأكد من معايير البرامج في مؤسسات التعليم الهندسي المختلفة.

وأشار عبدالحفيظ إلى متابعة المجلس لتدريب الخريجين وتكوين لجان مراقبة مزاولة مهنة الهندسة بالولايات.