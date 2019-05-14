لجنة أطباء السودان: إصابة 3 من المعتصمين بالرصاص

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية يوم الإثنين، عن إصابة ثلاثة معتصمين بالرصاص الحي بمقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، واتهمت اللجنة أفراداً بزي نظامي قاموا بإطلاق الرصاص الحي بمنطقة الاعتصام والتسبب في تلك الإصابات.

وقال شهود عيان بحسب وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، إنهم سمعوا مساء الإثنين دوياً لإطلاق نار بصورة مكثفة بمحيط الاعتصام بمقر القيادة العامة، وأكدوا أن مسلحين بادروا بإطلاق النار على المعتصمين من داخل مبنى تحت التشييد مقابل لمنطقة الاعتصام، وآخرين بالجزء الغربي للاعتصام.

وجدد المجلس العسكري الانتقالي الأحد تأكيده على عدم فض الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة، مشدداً على حسم الممارسات السالبة خارج منطقة الاعتصام.

وكالات