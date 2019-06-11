لجنة أمن الخرطوم: استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلي طبيعتها

الخرطوم (smc)

كشفت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم برئاسة معتمد المحلية اللواء ركن/ صبري بشري حسن الشاذلي عن استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلي طبيعتها وتوفر جميع الخدمات الأساسية والسلع الإستراتيجية.

وأكدت اللجنة على عمل جميع أقسام الشرطة والنيابة العامة لاستقبال جميع الإجراءات المتعلقة بالدعاوي الجنائية والبلاغات، مشيرة إلي فتح جميع الطرق الرئيسية لضمان انسياب السلع الغذائية ومباشرة المواطنين لتحركاتهم في سرعة ويسر، كاشفة عن قيام حملات خلال الأيام المقبلة لترميم التلف الذي حدث ببعض الطرق وصيانة أنظمة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة والتي تأثرت بسبب الأحداث الأخيرة وعطلة عيد الفطر المبارك.

إلي ذلك اطلعت اللجنة علي تقارير مفصلة عن الموقف الجنائي والأمني واستلام جميع المخابز حصص الدقيق المقررة لها وعمل محطات الوقود بطاقتها القصوى بجانب التوجيه بتفعيل أسواق البيع المخفض لسد احتياجات الموطنين من السلع الرئيسة، فضلاً عن الاطمئنان علي الاستعدادات الجارية لبداية العام الدراسي الجديد وموقف إنفاذ خطة طوارئ الخريف.