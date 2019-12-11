الخرطوم (smc)

أكدت قوى اعلان الحرية والتغيير أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة التي كونها رئيس المجلس السيادي أمس ستباشر مهامها الإسبوع المقبل، موضحة أن التمكين يعتبر واحدة من العقبات الأساسية أمام الإستقرار الإقتصادي ومحاربة الجشع.

وقال ساطع الحاج القيادي بقوى التغيير في تصريح لـ(smc) إن اللجنة كونت وفقاً للقانون وحددت عضويتها وصلاحياتها وستعمل على تحقيق أهدافها بشكل ممنهج خلال الفترة القادمة.

وفي السياق قال وجدي صالح الناطق الرسمي بإسم قوى الحرية والتغيير إن إزالة التمكين يصب في تحقيق أهداف الفترة الإنتقالية، مشيراً إلى أن النيابة العامة تبذل جهوداً مقدرة فيما يتعلق بقضايا الفساد، كاشفاً عن الكثير من الملفات قيد التحقيق.