لجنة الأمن بالبرلمان: الحدود محروسة وقواتنا على أهبة الإستعداد

الخرطوم (smc)

أكدت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني، جاهزية القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى وإستعدادها لمتابعة وصد أي توترات، في وقت قالت فيه إن الحدود محروسة وأن الأمن مستتب وأن جميع الأجهزة على أهبة الإستعداد.

وقال العميد إبراهيم حمد علي التوم نائب رئيس اللجنة لـ(smc) هنالك بعض التحركات في الحدود الشرقية في دولة اريتريا، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك قوات شعب مقتدرة وجهاز أمن واعٍ بدوره وشرطة تعمل بمهنية عالية.

وأضاف التوم أن السودان يعتبر الدولة الوحيدة في الاقليم التي تشهد استقراراً، مطمئناً الشعب السوداني بأن أجهزته الأمنية متأهبة وتتابع أي تطورات بدقة.