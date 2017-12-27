لجنة الإعلام بالبرلمان: تطاول الإعلام المصري مستفز ومؤسف

قالت إنه ليس من مصلحته الإستمرار في هذا المسار

الخرطوم (smc)

أعرب رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني عن إمتعاضه من تطاول الإعلام المصري والحديث السالب عن السودان ووصفه بأنه أمر مؤسف، مؤكداً أنه ليس من مصلحة الإعلام المصري أن يواصل في هذا المسار خاصة أن مصر تحتاج للسودان دوماً.

وقال المهندس الطيب مصطفى رئيس اللجنة في تصريح لـ(smc) إن اللغة التي يتحدث بها الإعلام المصري مستفزة للشعب السوداني وليس الحكومة، مؤكداً أن هذا التطاول سيضع حواجز كبيرة بين شعبي البلدين ويعمل على تخريب العلاقة بينهما كما يمنع أي تقارب سياسي في المستقبل بين السودان ومصر.

وأضاف مصطفى أن السودان لا يأخذ الإذن من أحد حتى يتخذ قراراته، مضيفاً “ينبغي على الإعلام المصري أن يكف عن هذا التعامل وأن يضع في إعتباره أن السودان دولة مستقلة من حقها ان تقرر مايصلح شأنها.