لجنة الإعلام بالبرلمان: مصر تتبنى إستراتيجية إسرائيلية لإضعاف السودان

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كشفت عن مخططات ولقاءات تقودها القاهرة لإسقاط النظام

الخرطوم (smc)

أكدت لجنة الإعلام بالبرلمان تبني دولة مصر لإستراتيجية إسرائيلية لإضعاف السودان ومنع تطوره، في وقت كشفت فيه عن مخططات ولقاءات تقودها القاهرة بالتنسيق مع حفتر والحركات المتمردة لمحاصرة السودان وإضعافه لإسقاط النظام.

وقال المهندس الطيب مصطفى رئيس اللجنة لـ(smc) إن الإستراتيجية الإسرائيلية تقف ضد تطور السودان وتشدد على ضرورة أن يكون ضعيفاً، بإعتبار أنه إذا تطور سيصبح عضو فاعل ومؤثر في محيطه الاقليمي، موضحاً أن مصر تسير في نفس النهج حتى لا يستقل السودان حصته من مياه النيل، وزاد قائلاً “حتى الحصة التي منحت للسودان بموجب اتفاقية مياه النيل مصر تريدها أن تستغلها لمصلحتها وهي لا تريد تنمية للسودان لأن في ضعف السودان قوة لمصر “.

وكشف رئيس اللجنة أن القاهرة تقود مخططاً تريد أن تلهب به السودان شرقاً وغرباً وجنوباً، مدللاً على ذلك بمشاركتها ودعمها للحركات المتمردة بمعدات عسكرية خلال الهجوم الفاشل على دارفور من ليبيا وجنوب السودان العام الماضي.

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