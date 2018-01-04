لجنة التجارة بالبرلمان: لا تأثير لزيادة لدولار الجمركي على السلع الإستهلاكية

قالت إن زيادة الأسعار إبتزاز للمواطن

الخرطوم (smc)

شددت لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس الوطني، على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق.

وأكد المهندس عبدالله مسار رئيس اللجنة في تصريح لـ(smc) أن السلع التي تأثرت بزيادة الدولار الجمركي سلع محدودة ولا يوجد فيها أي سلعة إستهلاكية، مبيناً أنه ليس هناك سبب لإرتفاع الأسعار بالأسواق، داعياً في الوقت نفسه لتكوين آليات محلية من منظمات المجتمع المدني وحماية المستهلك والأجهزة الرقابية للعمل بالأسواق.

وأكد مسار أنه لا وجود لما يسمى بالسوق الحر المطلق قائلاً: لابد أن يكون هناك ضبط للسوق ويجب على الجهات الرقابية الوقوف على هذا الأمر.