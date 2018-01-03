لجنة الحدود: التعدي على حلايب سيأتي بنتائج عكسية لمصر

الخرطوم (smc)

وصف بروفيسور عبد الله الصادق رئيس اللجنة الفنية للحدود مدير هيئة المساحة، ما تقوم به السلطات المصرية بمثلث حلايب المحتل بأنه إستمرار في التعدي على الأراضي السودانية، مؤكداً أن هذا التعدي سيأتي بنتائج عكسية لدولة مصر.

وقال الصادق لـ(smc) إن إستمرار العدوان المصري على حلايب يحمل نظرة إستبدادية ومحاولة لجر السودان للدخول في إشتباكات مباشرة، داعياً إلى ضرورة إيجاد حلول لتلك القضية والتعامل فيها بالطرق السلمية، وزاد: إن حلايب سودانية وسنستردها.

وظل السودان يؤكد امتلاكه لكافة الوثائق والخرط التي تؤكد سودانية حلايب، بينما ظلت مصر ترفض اللجوء للتحكيم الدولي لحسم تبعية المنطقة.