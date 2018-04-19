لجنة الصحة بالبرلمان تشدد على ضبط أسعار الدواء بالصيدليات

دعت لتدخل الدولة وتقديم الدعم الكلي للأدوية

الخرطوم (smc)

دعت لجنة الصحة والسكان بالبرلمان إلى ضرورة متابعة وضبط اسعار الادوية ووضع دباجات الاسعار عليها بالصيدليات، مشيرة الى وجود تباين في اسعار الدواء من صيدلية لأخرى.

وأكد صالح جمعة نائب رئيس اللجنة لـ(smc) على ضرورة تدخل الدولة وتقديم الدعم الكلي للأدوية، وتوفير العملة لإستيرادها، بجانب تسريع سداد فواتير ومديونيات الشركات العاملة في مجال إمداد البلاد بالدواء، لضمان استمرارية الامداد مستقبلاً.

وأوضح أن الدولة خصصت مبالغ معينة في الميزانية لتوطين الصناعات الدوائية بالداخل، مشيراً إلى أن دعم الصناعات الدوائية الوطنية سيسهم في معالجة الكثير من المسائل وتوفير النقد الأجنبي والتصدير للدول المجاورة.

ودعا جمعة لعدم تحرير اسعار الدواء بإعتبار أنه يختلف عن بقية السلع الاستهلاكية، وضرورة توفير العملات للقطاع الخاص العامل باستيراد الدواء من اجل تحقيق المزيد من الوفرة.