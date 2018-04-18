لجنة برلمانية: وفد اللوردات عاد مقتنعاً بجهود السودان في مكافحة الإرهاب

قالت إن الزيارة لها مابعدها

الخرطوم (smc)

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن وفد مجلس اللوردات البريطاني عاد الى بلاده وهو أكثر قناعة بالجهود المبذولة في مجال الحريات الدينية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بالسودان، مشيرة إلى أن الزيارة سيكون لها ما بعدها.

وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، متوكل التجاني في تصريح لـ(smc) أن الزيارة تعتبر الثانية لوفد مجلس اللوردات للبلاد من أجل الوقوف على الواقع في المجالات التي تثار في مجلس اللوردات عن السودان حول “حقوق الإنسان والحريات الدينية ومكافحة الإرهاب”، من قبل عدد من اللوردات الذين يستقون معلوماتهم من مصادر غير امينة، مبيناً أن هذا الوفد قبل حضوره إلى السودان كانت جميع مداخلاته في مجلس اللوردات في صالح السودان.

وأضاف التجاني إن الوفد وقف على الواقع واقتنع بان السودان يبذل جهوداً كبيرة في مجال مكافحة الارهاب والتطرف وان جهوده ليست بمعزل عن المجتمع الدولي وأنما تأتي بالتنسيق مع محيطه الدولي والاقليمي بجانب إطمئنانه على الحريات والتعايش الديني بين كافة الطوائف الدينية بالسودان.