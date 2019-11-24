الخرطوم (smc)

أعلنت لجنة التحقيق في فض الإعتصام بالقيادة العامة عن إتجاهها لعقد مؤتمرات صحفية للكشف عن أي مسألة تقرر اللجنة بشأنها إذا ما تتطلّب الأمر، في وقت أكدت فيه إن الفصل في التحقيقات بالبيّنات.

وأكد نبيل أديب رئيس اللجنة في تصريح لـ(smc) أن اللجنة لن تقوم بالإدلاء بأي تصريحات بشأن عملها وستعمل علي عقد مؤتمرات صحفية لدحض الشائعات وتمليك المعلومات الصحيحة للرأي العام بالصورة المطلوبة، مشيراً إلي حرصهم علي تفاصيل التحقيقات، كاشفاً عن وجود جهات إعلامية تقوم بتحوير وتحريف تصريحاته مما يسبب إزعاجاً للجنة من جهة، وللشهود من جهة أخري.

وأوضح أديب أن المعلومات التي تدور بوسائل الإعلام لن تؤثر علي عمل اللجنة، مؤكداً إن التقرير النهائي لن تتدخل فيه أي إعتبارات سياسية.