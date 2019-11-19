الخرطوم (smc)

أكدت لجنة التحقيق في فض الإعتصام بالقيادة العامة إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش إن” حول الواقعة لا يُشكّل أي ضغط علي عمل اللجنة، في وقت كشفت فيه عن إستمرار عملها بصورة طبيعية.

وقال نبيل أديب رئيس اللجنة في تصريح لـ(smc) أنهُ من حق أي جهة أن تبني إستنتاجات بناءاً علي معلومات وردتها أو قامت بتحليلها من تلقاء نفسها، مشيراً إلي أن اللجنة لا تلتفت لردود الأفعال وتركز فقط علي عملها، مؤكداً حرصهم علي العمل بمبدأ القانون وإدارة التحقيق بكل نزاهة وإستقلالية.

يُذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” وصفت في تقرير لها الهجمات علي المتظاهرين في السودان بـ”المُبرمجة”، وطالبت بمحاسبة حقيقية عن أعمال العنف غير القانونية المرتكبة.