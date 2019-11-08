الخرطوم (smc)

توقّعت لجنة التحقيق في فض الإعتصام بالقيادة العامة عدم مواجهتها لأي إشكاليات في مسألة رفع الحصانة إذا ما تطلب الأمر، في وقت أكدت فيه الحفاظ علي سرية المعلومات التحقيقات.

وقال نبيل أديب رئيس اللجنة في تصريح لـ(smc) أن اللجنة في حالة إجتماعات ومشاورات مستمرة، مشيراً إلي أن أشرطة الفيديو تحتاج لتوثيق للتأكد من حقيقتها وعدم تعرضها للتركيب والفبركة، مشيراً إلي قبول البينات الأخري مثل المراسلات والتصوير والتسجيلات الصوتية.

وأوضح أديب أن اللجنة في إنتظار تحقيق مطلوباتها المُتمثّلة في توفير مقر، وتقديم دعم فني وإداري لها حتي تضطلع بدورها كاملاً بالصورة المطلوبة.