الخرطوم (smc)

أكدت لجنة التحقيق في فض الإعتصام أنها لم يحدث أن طلبت بلاغاً أو أمرت بشطب آخر، في وقت شدّدت فيه أنّ ما أُثير حول طلب اللجنة لسحب أو شطب بلاغات حديث عارِ من الصحة تماماً.

وقال نبيل أديب رئيس اللجنة في تصريح لـ(smc) أن ما يُهم اللجنة إستمرار التحريات، مشيراً إلي أنهُ في حالة وجود بلاغ جنائي في مواجهة الشاهد لدينا فإن ذلك لا يعني إيقاف التحري معهُ، مضيفاً أن ما يهم اللجنة في هذه الحالة هو النتيجة النهائية للتحري في البلاغ ضد الشاهد، مؤكداً عدم التدخل بأي صورة في الإجراءات الجنائية الموجّهة لدي الشهود لدينا باللجنة.

يُذكر أنهُ تم خلال اليومين الماضيين تداول أخبار حول سحب الحكومة بلاغات تقدم بها ذوي شهداء ثورة ديسمبر، إلا أن الحكومة والنائب العام نفوا صحة هذه الأحاديث ووصفوها بـ”الكاذبة”.