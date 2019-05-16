لجنة لمتابعة توزيع الجازولين والدقيق المدعوم بغرب كردفان

الفوله (smc)

كشفت حكومة ولاية غرب كردفان عن تكوين لجنة برئاسة الوالي لمتابعة وتوزيع الجازولين والدقيق المدعوم مشيرة الي ان الكميات من السلع الاستراتيجيه تنساب للولاية بصورة مقبولة.

وقال د. عبدالمنعم محمد فضل الامين العام لحكومة الولاية في تصريح لـ(smc) ان اللجنة الاقتصادية بالولاية قامت بعقد اجتماع مع اللجنة الاقتصادية بالمركز بغرض زيادة الحصص المقررة من الجازولين والدقيق و ترحيلها بصورة مستديمة للولاية، مشيرً إلى وصول كميات من الجازولين والبنزين لمقابلة حوجة مواطني الولاية .

ولفت فضل المولي الي ان الترتيبات الفنية والادارية مستمرة بين المجلس العسكري واللجنة لنقل السلع الضرورية للمواطنين في المرحلة المقبلة.