لجنة مراجعة الشركات: سنسترد المبالغ المهدرة حتى وإن كانت خارج البلاد

الخرطوم (smc)

كشفت لجنة مراجعة وحصر الشركات الحكومية عن رفع تقرير لرئيس مجلس الوزراء مرفق معه مذكرة قانونية حول عمل اللجنة والإشكاليات التي تواجهها، في وقت أكدت فيه مواصلة العمل وإسترداد أموال البلاد المهدرة حتي وإن كانت بالخارج.

وقال مولانا محمد أحمد الغالي رئيس اللجنة في تصريح لـ(smc) أنّهُ تم تسليم صورة من تقرير اللجنة خلال الفترة الماضية لرئيس الوزراء للتقرير بشأنه، بجانب رفع مذكرة قانونية تحوي توصيات ووضع معالجات لعدد من الأمور المتعلقة بشأن عمل اللجنة، مبيناً أنهُ سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة الشركات المخالفة للقانون التي وردت في تقرير اللجنة.

ودعا الغالي إلي ضرورة تشكيل المفوضية القومية لمكافحة الفساد بأسرع وقت لتقوم بتنفيذ توصيات اللجنة.