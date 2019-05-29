لجنة مراجعة الشركات: (80%) من الشركات الحكومية لا تدعم خزينة الدولة

الخرطوم (smc)

كشفت عن بيع أصول حكومية بأقل من قيمتها وسعرها الحقيقي

أعلنت لجنة مراجعة وحصر الشركات الحكومية وتصنيفها عن وجود (80%) من الشركات الحكومية لا تدعم الخزينة العامة للدولة، في وقت كشفت فيه عن بيع أصول حكومية بمبالغ ضعيفة وأقل من قيمتها وسعرها الحقيقي.

وقال مولانا محمد أحمد علي الغالي رئيس اللجنة مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء أنه من جُملة (183) شركة حكومية توجد (12) شركة فقط تقوم بدعم خزينة الدولة، مشيراً إلي وجود مخالفات ببعض الشركات الحكومية حسب تقرير المراجع العام سيتم رفعها للمجلس العسكري ومن ثُّم إحالتها للنيابة العامة، لافتاً إلي وجود شركات حكومية لا علم للمراجع العام بها ناهيك عن مراجعتها.

وأكد الغالي جهودهم لإسترداد المبالغ المُهدرة والتوصية بتصفية بعض الشركات الحكومية وحذفها، فضلاً عن التوصية بإستمرارية بعض الشركات التي تعمل بصورة طبيعية وتقوم بدورها علي أكمل وجه.