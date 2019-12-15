سقط برشلونة فى فخ التعادل امام ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدفين، على ملعب سوسيداد “ملعب أنويتا”، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإسباني ” لا ليجا” 2019-2020، معرضاً ليفقد الصدارة لصالح ملاحقه ريال مدريد وذلك قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب يوم الاربعاء القادم 18 ديسمبر.

افتتح اهداف المباراة ريال سوسيداد فى الدقيقة 12 من ركلة جزاء نفذها اللاعب ميكيل اويارزابال.

وفى الدقيقة 38 تدارك التعادل لبارشلونة اللاعب الفرنسي انطوان جريزمان بكرة رائعة من فوق حارس مرمي سوسيداد

وفى الشوط الثاني تقدم لبرشلونة لويس سواريز فى الدقيقة 49 من صناعة ليونيل ميسي.

وفى الدقيقة 62 تعادل ريال سوسيداد عن طريق اللاعب اليكسندر ايساك بعد ارتداد الكرة من حارس برشلونة تير شتيجن.

وبتعادل برشلونة اليوم وصل الي النقطة 35 فى صدارة ترتيب الليجا مؤقتاً، حيث يلعب ريال مدريد يوم غد امام فالنسيا وامامه فرصة لصداراة الليجا قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب، بينما وصل ريال سوسيداد الى النقطة 28 فى المركز الرابع.

المصدر: مواقع الكترونية