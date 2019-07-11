لقاءات للبرهان ودقلو بمسؤول أوربي بارز بالخرطوم

التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري الخميس وزير خارجية فنلندا رئيس المجلس الأوروبي بيكا هافستو، بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب.

وقدم رئيس المجلس للوزير الأوربي شرحا وافيا لمجمل تطورات الأوضاع بالبلاد في ظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوى الحرية والتغيير.

وفي ذات السياق التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بهافستو .

وأوضح وزير خارجية فنلندا هافستو في تصريح صحفي، أن لقاءاته برئيس المجلس ونائبه كانت بناءة ومثمرة، مشيرا إلى أنه جاء للسودان خلال هذه الزيارة مبعوثا من رئاسة الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الزيارة تجيء في توقيت مهم حيث يجري الترتيب للتوقيع النهائي على الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، واعتبر أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الديمقراطية والعدالة والحرية، مشيرا إلى أن السودان أمامه الآن فرصة كبيرة لتحسين كثير من أوضاعه، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي والسودان سيشرعان في العمل معا لتطوير التعاون المشترك بينهما خلال الفترة القادمة.

من جانبه رحب السفير عمر دهب وكيل وزارة الخارجية بوزير خارجية فنلندا رئيس المجلس الأوروبي في السودان، واعتبر زيارته هي الأرفع لمسؤول أوروبي للسودان في الفترة الأخيرة.