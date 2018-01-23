لقاءات مكثفة لديوان الحكم الإتحادي مع حكومات ولايات دارفور

لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطنى

الفاشر (smc)

انخرطت لجنة الولايات المختصة بمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني في سلسلة اجتماعات مكثفة مع حكومة ولاية شمال دارفور في إطار زيارة تقوم بها للولايات الخمس على رأس وفد يقوده دكتور فيصل حسن وزير الحكم الإتحادي.

وقال أبو القاسم إمام وزير الدولة بالحكم الاتحادي عضو اللجنة لـ(smc) إن الزيارة التي تستغرق (4) أيام ستبدأ من الفاشر وتنتهي بالجنينة وتشمل الولايات الخمس، موضحاً أنها تأتي بهدف التعرف على مجريات تنفيذ نتائج الحوار من خلال عقد لقاءات مع حكومات الولايات والأحزاب المشاركة في الحوار.

وأضاف إمام أن اللجنة بعد الوقوف على ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية ستملك كافة الأطراف خارطة طريق الخطوات القادمة لتنفيذ ما تبقى من توصيات خرج بها الحوار.