عاد ليفربول الإنكليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا بفوز عريض من أرض مضيفه جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف مساء الأربعاء وذلك في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة للمسابقة الأوروبية العريقة.

افتتح حامل لقب المسابقة التسجيل باكرا في الدقيقة الثانية عن طريق اليكس اوكسلايد تشامبرلاين الذي سدد كرة زاحفة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس غايتان كوكي، وضاعف تشامبرلاين النتيجة بهدف رائع من خارج المنطقة بعد تمريرة من البرازيلي روبرتو فيرمينو، وضعها الانكليزي بالجهة الخارجية لرجله اليمنى ساقطة في المرمى (57).

وسجّل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لحامل اللقب بعد تبادل مميز للكرة بين اللاعبين قبل أن تصل الى المصري محمد صلاح الذي مررها لماني (77).

ورد الأخير الجميل للمصري بعد عشر دقائق بعد أن مرر له كرة الى داخل المنطقة، فراوغ صلاح الكرة بطريقة رائعة بين المدافعين قبل أن ينفرد بالحارس (87).

محمد صلاح

وسجل النيجيري ستيفن اودي هدف الشرف لأصحاب الأرض بعد مجهود من الفنلندي ييري يورونين على الجهة اليسرى مررها إلى البديل الكونغولي ديوميرسي ندونغالا، منه إلى النيجري داخل المنطقة الذي أسكنها شباك الحارس البرازيلي اليسون بيكر (88).

وبقي ليفربول في المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الأول الذي حقق فوزاً صعباً خارج أرضه على سالزبورغ (3-2) ورفع رصيده إلى 7 نقاط في حين تجمد رصيد سالزبورغ عند 3 نقاط في المركز الثالث أمام جينك في ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

