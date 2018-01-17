مؤتمر صحفي للجنة العليا لشئون المستهلكين يوم السبت

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تعقد اللجنة القومية لشئون المستهلكين مؤتمراً صحفياً يوم السبت المقبل بقاعة النيل بإتحاد المصارف  لإعلان واستعراض حزمة من الإجراءات لحماية المستهلكين من موجة الغلاء التى ضربت الأسواق.