مؤتمر صحفي للجنة العليا لشئون المستهلكين يوم السبت

تعقد اللجنة القومية لشئون المستهلكين مؤتمراً صحفياً يوم السبت المقبل بقاعة النيل بإتحاد المصارف لإعلان واستعراض حزمة من الإجراءات لحماية المستهلكين من موجة الغلاء التى ضربت الأسواق.