مؤسس موقع “ويكيليكس” يحصل على جنسية الإكوادور

أعلنت وزيرة الخارجية الإكوادورية ماريا فيرناندا إسبينوزا، اليوم الخميس، منح جنسية بلادها إلى مؤسس موقع “ويكيليكس”، الأسترالي جوليان أسانغ (46 عاما).

وأوضحت إسبينوزا في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، أن اتخاذ القرار جاء “استجابة لطلب قدمه أسانغ لحكومة الإكوادور”، بعد احتمائه داخل مقر سفارة بلادها لدى العاصمة البريطانية لندن لمدة تزيد على 5 سنوات.

وأضافت أن الاستجابة للطلب تمت فعليا “في 12 ديسمبر / كانون الأول الماضي (2017)”.

وكانت الإكوادور قد منحت أسانغ اللجوء السياسي، بعد أن احتمى بسفارتها في لندن عام 2012، تفاديا لتسليمه إلى السويد بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء السويدي بتهمة اغتصاب وتحرش جنسي.

وفي مايو / أيار 2012، قضت المحكمة العليا للمملكة المتحدة بتسليم أسانغ إلى السويد، ما دفعه إلى طلب اللجوء السياسي في الإكوادور عوضا عن ممارسة حق الطعن في القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت الإكوادور قد توجهت إلى الحكومة البريطانية بطلب منح الصفة الدبلوماسية لأسانغ، إلا أن لندن رفضت القيام بذلك.

من جهتها، شددت وزير الخارجية الإكوادورية في مؤتمرها اليوم، على “تمتع بلادها بصلاحيات ضرورية لضمان أفضل حماية ممكنة لكل شخص يقدم لها طلبا بذلك”.

وأشارت إلى أن أسانغ لن يغادر مقر سفارة الإكوادور في لندن حتى الحصول على ضمانات ضرورية لأمنه.

يشار أن أسانغ يخشى أن يتم تسليمه كذلك إلى الولايات المتحدة في حال تم القبض عليه، بسبب نشره لآلاف الوثائق السرية التي تشمل أسرارا عسكرية ودبلوماسية أمريكية.