مالية الخرطوم تدعو للتبليغ الفوري عن مخالفات أوزان الخبز

شددت على المخابز الإلتزام بالأسعار المحددة

الخرطوم (smc)

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، عن توجيهات لجهات الضبط الإداري بالولاية لمراقبة ومتابعة تطبيق المخابز للمنشور الخاص بأوزان الخبز وأسعاره.

وقال د. عادل عبد العزيز الفكي مدير قطاع الإقتصاد بالوزارة لـ(smc) إن شعبة المخابز بولاية الخرطوم أصدرت توجيهاً للمخابز العاملة بالولاية والتي تبلغ (3) آلاف مخبز للإلتزام باوزان وأسعار محددة للخبز، موضحاً أن المنشور حدد مبلغ واحد جنيه لقطعة الخبز زنة 70 جرام، وجنيهين لثلاث قطع خبز زنة 40 جرام، مؤكداً أنه بناءاً على هذا المنشور فقد قامت الإدارة العامة لشؤون المستهلك بإصدار توجيهات بمتابعة ومراقبة تطبيق هذه الأوزان.

وطالب عبدالعزيز اللجان الشعبية والمواطنين بالتبليغ الفوري عن أي مخالفة لهذه التوجيهات على الهاتف 1948 الذي يعمل على كل الشبكات، مبيناً أن الإدارة ستقوم بإتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة على المخابز التي تخالف هذا التوجيه.