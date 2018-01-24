مباحثات حول التعاون الإقتصادي والتجاري بين السودان وفرنسا

بحث وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان الأربعاء مع مانويلا بلتمان سفيرة فرنسا بالسودان أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية بما يخدم القضايا التنموية في السودان وتعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين.

وقال الوزير إن الاجتماع تطرق إلى بحث آفاق التعاون في المجالات التقنية والزراعية والحيوانية والبحوث التطبيقية بالسودان، وقال إن السودان يتمتع بفرص استثمارية واسعة يمكن للشركات الفرنسية الاستفادة من الفرص المتاحة في العديد من المجالات، واصفا اللقاء بالمثمر ويساعد في خلق أرضية مشتركة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين .

من جهتها أشارت السفيرة إلى أهمية الاستفادة من الامتيازات والفرص التي يتمتع بها السودان بعد رفع الحصار الاقتصادي، معضدة دور القطاع الخاص في البلدين في دفع التعاون المشترك في المجال الزراعي والحيواني وقطاع الصمغ العربي، ونوهت بلتمان إلى مشاركت عدد من الشركات الفرنسية في معرض الخرطوم الدولي مما يساعد في خلق شراكات ثنائية بين البلدين.

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