مباحثات سودانية إماراتية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة

بحث رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، ووزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، سبل التعاون المشترك خاصة في مجال الطاقة والطاقات المتجددة. وقال المزروعي عقب اللقاء، إن دولة الإمارات مهتمة بتطوير البنى التحتية في مجال الطاقة الشمسية في البلاد.

ونقلت الشروق عن وزير الموارد المائية والكهرباء، معتز موسى، يوم الإثنين، قوله إن هناك تعاون مع دولة الإمارات العربية في مجال البنى التحتية والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، وأوضح أن الإمارات تمتلك أكبر الشركات التي تعمل في مجال مشروعات الطاقة الشمسية.

وتابع “نتطلع إلى أن تنعكس نتائج الجهد والمباحثات على أرض الواقع، وأن يكون هناك إسهام في البنى التحتية في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في السودان”.

من جانبه أكد وزير الطاقة الإماراتي عقب المباحثات متانة العلاقات بين البلدين ووصفها بالمتميزة والتاريخية، ونقل المزروعي لرئيس الجمهورية تحيات القيادة في دولة الإمارات.