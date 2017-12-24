مباحثات قمة سودانية تركية في الخرطوم

عقدت ظهر الأحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم المباحثات السودانية التركية حيث رأس الجانب السوداني رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ورأس الجانب التركي الرئيس رجب طيب اردوغان بحضور الوزراء من الجانبين.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مراسم الإستقبال

وأقام الرئيس عمر البشير، مراسم استقبال رسمية، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل الخرطوم، اليوم الأحد. وبدأت مراسم الاستقبال بعزف النشيد الوطني للبلدين، ليستعرض الرئيسان بعدها حرس الشرف.

وفي السياق ذاته، قدم أطفال سودانيون باقات الأزهار للرئيس التركي وعقيلته، تعبيرًا عن ترحيبهم بالضيوف.

ويرافق أردوغان في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ورئيس الأركان خلوصي أكار، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والزراعة والثروة الحيوانية أحمد أشرف فاقي بابا، والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، والمالية ناجي أغبال، والتربية عصمت يلماز، والدفاع نور الدين جانيكلي، والمواصلات والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان، فضلًا عن عدد كبير من رجال الأعمال.

وكالات