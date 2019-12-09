سحق ليستر ستي، مضيفه استون فيلا، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري اﻻنجليزي.

شارك أحمد المحمدى من البداية فى المباراة مع أستون فيلا، بينما شارك محمود حسن تريزيجيه، بديلا فى الدقيقة 59.



سجل رباعية ليستر سيتي فى شباك الفيلانز، جيمى فاردى هدفين، كيليتشى إيهاناتشو وجونى إيفانز، فى الدقائق 20، 41، 49 و 75، بينما أحرز هدف أستون فيلا الوحيد جاك جراليش، فى الدقيقة 47.

وحقق فريق الثعالب، رقما قياسيا جديدا فى الدوري الإنجليزي، من خلال تحقيقه 8 انتصارات متتالية للمرة الأولى.

بهذه النتيجة رفع ليستر سيتي رصيده للنقطة 38 فى المركز الثانى، خلف ليفربول المتصدر برصيد 46 نقطة، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة فى المركز الثامن عشر.

المصدر: مواقع الكترونية