في المباراة التي جمعت نادي ارسنال امام نظيره وست هام وذلك

في ختام مباريات الجولة الممتازالسادسة عشر من الدوري اﻻنجليزي على أرضية ملعب اﻻرسنال

الذي يقع بمدينة لندن في إنجلترا مساء اليوم الإثنين على ساعة 8:00 بتوقيت غرينتش.

وفي خضم المشاكل التي يعانيها كلا الفرقين من نتائج السلبية. خاصتا نادي ارسنال

الذي لم يفز في اي مباراة في آخر ست مباريات منذ 6 أكتوبر.وهدا ما يشكل اسوء مواسم لأحمر مؤقتنا.

تمكن لاعب أنجيلو أوغبونا من تسجيل الهدف الاول لـ وست هام في دقيقة 38 من زمن المباراة عبر رأسية مركز وبين دفاع المشتت لآرسنال .في غياب لتركير لاعبين القنرز.

وفي دقيقة 61 عدل لاعب غابرييل مارتينيلي نتيجة المباراة لصالح آرسنال ليبقي على امال فريقه لفوز في مواجهة.

وهدا ما تحقق في دقيقة 66 بعد ما احرز لاعب نيكولاس بيبي الهدف ثاني ، ولم تمر حتى 3 دقائق كاملة ” أوباميانغ ” يعزيز سجل تهدفي لفريقه بهدف ثالث في دقيقة 69 من زمن شوط ثاني.

المصدر: مواقع الكترونية