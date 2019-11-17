حسم منتخب الأرجنتين مباراة “السوبر كلاسيكو” أمام المنتخب البرازيلي بالفوز بهدف نظيف سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء إرتدت من الحارس أليسون بيكير لميسي في الدقيقة 14.

شهد الشوط الأول هجمات متبادلة بين العملاقين، حيث أضاع جابريل خيسوس ركلة جزاء تحصل عليها في الدقيقة العاشرة بعد عرقلة أوتاميندي، لكن خيسوس سددها برعونة خارج الملعب.

وسجل ميسي هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء تحصل عليها في الدقيقة 14 بعد تدخل أليكس ساندرو، وتصدى لها أليسون لكنها عادت لميسي مرة أخرى ليسددها في الشباك.

دانت السيطرة للتانجو خلال الشوط الثاني الذي أضاع فيه لاوتارو مارتينيز وماركوس أكونيا وأوكامبوس وميسي عدة فرص محققة تصدى لها أليسون بامتياز.

المصدر : مواقع الكترونية