خاض بايرن ميونخ مساء اليوم الاربعاء 6-11-2019، مباراته الأولى على ملعب آليانز آرينا من دون مدربه الكرواتي “نيكو كوفاتش” أمام نادي أولمبياكوس اليوناني، واستطاع تحقيق الفوز بنتيجة 0/2 ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020/2019.

وأضحى بايرن ميونخ أول فريق بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم يتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بالعلامة الكاملة (4 انتصارات من 4 مباريات).

وكانت إدارة بايرن قد أقالت كوفاتش من منصبه بسبب الخسارة الفادحة التي مُني بها الفريق أمام إنتراخت فرانكفورت يوم السبت الماضي.

وأمطر فريق إنتراخت فرانكفورت شباك العملاق البافاري بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة العاشرة من البوندسليجا.

وتراجع بايرن ميونخ على إثر تلك النتيجة إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة، متخلفًا عن مونشنجلادباخ المتصدر بـ 4 نقاط واضحة.

وأضطرت إدارة بايرن ميونخ لإقالة نيكو كوفاتش من منصبه أول أمس الاثنين، وتعيين المدرب الألماني صاحب الـ 54 عامًا “هانز ديتر فليك” لتولي زمام الأمور بشكل مؤقت لحين إيجاد بديل مناسب خلال التوقف الدولي هذا الشهر.

وعزز بايرن ميونخ بعد فوزه على أولمبياكوس (2/صفر) مساء اليوم الاربعاء، صدارته للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة من أربع انتصارات، من بينهم فوز كاسح على توتنهام في لندن بنتيجة 7/2 يوم 1 أكتوبر الماضي، ليكون أول الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي.

أما أولمبياكوس فقد تبخرت كل آماله للتأهل إلى المرحلة التالية، لاحتلاله ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة حققها من تعادله في المباراة الافتتاحية أمام توتنهام قبل أن يخسر أمام ريد ستار الصربي ثم بايرن ميونخ في الجولات الثانية والثالثة والرابعة – على الترتيب-.

وانتظر بايرن ميونخ حتى الدقيقة 69 من المباراة للاحتفال بزيارته الأولى لمرمى أولمبياكوس، حين حول الهداف البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” كرة عرضية من الجناح الفرنسي “كينجسلي كومان” في الزاوية الضيقة للمرمى.

وفي الدقيقة 89، عزز المعار من انتر ميلان “إيفان بيريسيتش” تقدم البايرن بالهدف الثاني من هجمة مرتدة قادها كينجسلي كومان على الرواق الأيسر.

المصدر: مواقع الكترونية