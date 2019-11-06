حفلت أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي برشلونة ضدسلافيا براغ التشيكي في إطار مواجهات الجولة الرابعة لفرق المجموعة السادسة، بدوري أبطال أوروبا، بالعديد من ملامح الإثارة، لكن نتيجة اللقاء لم تكن على مستوى طموحات الفريقين، لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.

بدأ فريق سلافيا المباراة مهاجمًا مرمي أصحاب الأرض مبكرًا، لتشهد الدقيقة السادسة أول هجمات الفريق البلجيكي والتي قادها سيفشيك، متوغلًا داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، ليمرر كرة بينية مُتقنة، لكن الحارس المتألق تير شتيجين، تمكن من ابعاد الكرة في اللحظة الأخيرة، ليمنع هدفًا محققًا للضيوف.

ليستشعر أصحاب الأرض الحرج، ويدخلون في أجواء اللقاء، وفي الدقيقة 11 تلقى سيميدو تمريرة بينية رائعة من بيكيه، الذي أرسلها خلف المدافعين، لينفرد على إثرها الجناح الأيمن للفريق الكتالوني بالمرمى، سددها مباشرة لينبري لها حارس الفريق التشيكي كولار ببراعة، ليحرم برشلونة من تسجيل هدف التقدم.

ورد سلافيابراغ بهجمة مضادة في الدقيفة 18، عن طريق ركلة ركنية من الجهة اليمنى، أرسلت داخل منطقة جزاء برشلونة، تصدى لها الحارس تير شتيجين.

في الدقيقة 21 يحصل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي على خطأ لصالح فريقه، من على حدود منطقة جزاء سلافيا براج من الجهة اليمنى، سددها مباشرة، ولكن الحارس تصدى لها بسهولة.

يشدد فريق سلافيا براغ من ضغطه على مرمى البارسا، بحثًا عن هدف التقدم، مستغلين تراجع لاعبي برشلونة غير المبرر.

في الدقيقة 27قاد الروماني نيكولاي ستانسيو هجمة خطره لـ فريق سلافيا براغ، مستغلًا تمريره اولاينكا، التي أرسلها داخل منطقة جزاء برشلونة، سددها قوية، لترتطم بزميله وهي في طريقها للشباك، لتخرج بعيدًا عن المرمى.

وبمجهود فردي حاول ليونيل ميسي حفظ ماء الوجه لفريقه، وقاد هجمة عنترية مراوغًا خط دفاع الضيوف، وأطلق تسديدة صاروخية، لكن القائم يتعاطف مع الفريق التشيكي ليحرم برشلونة من هدف التقدم.

ويعاود البرغوث الأرجنتيني استغلال الخطأ الفادح لمدافعي سلافيا براج، في الدقيقة 42 بتسديدة صاروخية أنقذها كولار بشكل رائع.

ليتم احتساب3 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع، ويسجل أولاينكا هدفًا، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، بين فريق برشلونة ونظيره التشيكي سلافيا براغ.

لم تختلف بداية الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ التشيكي، وفي الدقيقة 51 يسدد سيفشيك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها خرجت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 55 رد ديمبيلي بكرة ساقطة خلف المدافعين، وصلت إلى روبيرتو، لينفرد الأخير بالمرمى، ولكنها سددها ضعيفة بيد الحارس.

واعتبارًا من الدقيقة 60 سيطر الفريق الكتالوني على أحداث اللقاء لمدة 15 دقيقة، أملًا في تسجيل أول أهداف المباراة، للخروج بنقاط المواجهة الصعبة، عن طريق التمريرات القصيرة، في محاولة لفك التكتل الدفاعي لفريق سلافيا، الذي تراجع للخلف لتأمين مرماه.

استفاق يعود فريق سلافيا براغ في الدقيقة 76، ليحصل على ركلة ركنية براج من الجانب الأيسر، أرسلت عرضية داخل منطقة الجزاء، شتتها الدفاع الكتالوني.

لينحصر بعدها اللعب في وسط الملعب، وفي الدقيقة 81 الجناح الغيني أنسو فاتي كرة أرضية من الجانب الأيسر، إلى ليونيل ميسي، استقبلها الأخير داخل منطقة الجزاء، وسددها مباشرة لمسة واحدة، تصدى لها نجم اللقاء الحارس أوندير كولار الذي تصدى لها ببراعة.

مرت الدقائق الأخيرة على نفس المنوال هجوم متسرع وعشوائي للفريق الكتالوني، ودفاع منظم من الفريق التشيكي.

ويحتسب الحكم دقيقة واحدة وقتًا بدلًا من الضائع، تمر دون اي جديد، لتنتهي أحداث الشوط الثاني بنفس سيناريو الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

المصدر: alraieg