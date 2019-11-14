فاز برشلونة بهدفين دون رد على مضيفه قرطاجنة في مباراة ودية، مساء اليوم الاربعاء 13-11-2019، شهدت مشاركة قائد الدفاع “جيرارد بيكيه” بالإضافة لنجم خط الوسط “سيرجي روبرتو” والمهاجم الفرنسي “عثمان ديمبيلي”.

وحرس مرمى برشلونة في هذه المباراة الحارس البرازيلي “نيتو” القادم من فالنسيا خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ولعب جوار بيكيه كل من “مورير وأراوخو وجونيور” في الخط الخلفي للعملاق الكتالوني الذي استعاد صدارة جدول ترتيب الليجا مطلع هذا الأسبوع بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

المصدر: مواقع الكترونية