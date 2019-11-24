عاد برشلونة بفوز شاق من ميدان ليجانيس عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري اﻻسباني.

ليجانيس فاجئ برشلونة بهدف مبكر عند الدقيقة 12 عن طريق يوسف النصيري بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن منعها من معانقة الشباك.

و دشن البارسا عدة محاولات على مرمى ليجانيس من أجل تسجيل هدف التعادل لكنه لم ينجح حتى أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بتأخر البلوجرانا.

و دخل البارسا الشوط الثاني بنية التعديل و كان له ما أراد بعدما نجح ليونيل ميسي في لعب كرة رائعة من ركلة حرة على رأس لويس سواريز الذي وضعها في الشباك بحلول الدقيقة 53.

و عرفت الدقيقة 79 نجاح التشيلي أرتورو فيدال في تسجيل هدف الفوز للبلوجرانا.

فوز يرفع به برشلونة رصيده للنقطة 28 في صدارة جدول ترتيب الليجا بفارق ثلاثة نقاط كاملة عن ريال مدريد الوصيف ” مؤقتاً “.

المصدر: مواقع الكترونية