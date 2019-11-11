واصل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عروضه المتميزة خلال الموسم الحالي وحقق فوزاً مستحقاً على حساب بريست ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة الدوري الفرنسي الممتاز بهدفين لهدف.

وسجل هدفي الفريق الباريسي دي ماريا في الدقيقة 39 وماورو ايكاردي في الدقيقة 85 من عمر المباراة التي اقيمت بينهما اليوم في الدوري الفرنسي، بينما سجل هدف بريست اللاعب صامويل جراندسير في الدقيقة 72.

ويحتل باريس المركز الأول فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة بينما يحتل ستاد بريست المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

وغاب عن لقاء اليوم النجم البرازيلى نيمار للإصابة فيما يتواجد إدينسون كافانى على رأس التشكيل بعد غياب طويل للإصابة.

وغاب عن لقاء اليوم النجم البرازيلى نيمار للإصابة فيما يتواجد إدينسون كافانى على رأس التشكيل بعد غياب طويل للإصابة.

المصدر : مواقع الكترونيه