استضاف ملعب سيجنال إدونا بارك مباراة بوروسيا دورتموند وانتر ميلان في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 5-11-2019، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

إنتر ميلان تمكن من الفوز في المباراة الأولى على بوروسيا دورتموند قبل أسبوعين، ضمن الجولة الثالثة، بهدفين دون رد، مع إهدار لوتارو مارتينيز ركلة جزاء في الدقائق العشر الأخيرة.

لكن لوتارو مارتينيز عَوض اهداره لتلك الركلة بتسجيل هدف التقدم للإنتر في مباراة اليوم بعد 5 دقائق فقط من صافرة البداية.

وأضاف الإنتر الهدف الثاني قبل خمس دقائق من الشوط الأول بقليل، بواسطة الأوروجوياني فيسينو.

مع ذلك رفض بوروسيا دورتموند بقيادة نجمه المغربي “أشرف حكيمي” رفع الراية البيضاء أو الاستسلام، وسعى إلى تحقيق ريمونتادا تاريخية.

واستطاع بوروسيا دورتموند تسجيل هدفين متتاليين حملا توقيع أشرف حكيمي وبراندت في الدقيقتين 51 و64.

وقبل نهاية اللقاء بـ13 دقائق، سجل أشرف حكيمي هدف الفوز بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة بينية من الإنجليزي جادون سانشو.

واقترب بوروسيا دورتموند بعد فوزه على الإنتر من انتزاع صدارة المجموعة السادسة، بسبب سقوط برشلونة في فخ التعادل على ملعب كامب نو في وقت سابق من مباريات اليوم أمام نادي سلافيا براج التشيكي (0/0).

ورفع دورتموند رصيده لـ 7 نقاط بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر، بينما تقهقر الإنتر إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وسيحتاج للفوز في الجولتين القادمتين على برشلونة وسلافيا براغ لضمان التأهل إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال وتجنب الذهاب إلى الدوري الأوروبي.

المصدر: مواقع الكترونية