بلغ مانشستر يونايتد ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعد فوزه على تشيلسي بنتيجة 1-2 في مباراة ثمن النهائي مساء اليوم الاربعء الموافق 30 اكتوبر 2019.

دخل مانشستر يونايتد بمعظم عناصره الأساسية للحفاظ على آماله في التتويج ببطولة ما هذا الموسم، مع التراجع الشديد للفريق في منافسات الدوري المحلي.

وأقيمت المباراة في نفس توقيت القمة الساخنة بين ليفربول وآرسنال التي جرت على ملعب آنفيلد روود ضمن نفس المرحلة من البطولة، وشهدت تسجيل 10 أهداف دفعة واحدة معظهم من لعب مفتوح قبل ان يظفر ليفربول بورقة الصعود بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

وتقدم مانشستر يونايتد على تشيلسي بهدف من ركلة جزاء نفذها الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة 25، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة من مسافة 30 ياردة عند الدقيقة 73، وذلك بعد أن سجل باتشواي هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 61.

وهكذا كرر سولشاير تفوقه على لامبارد للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن هزمه في افتتاح الدوري الانجليزي الممتاز بأربعة أهداف نظيمة على ملعب أولد ترافورد.

المصدر: مواقع الكترونيه