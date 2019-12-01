ارتقى توتنهام للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي بفوزه على ضيفه بورنموث 3-2 في المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب توتنهام اليوم، ضمن مباريات الجولة 14.



وتقدم توتنهام بثلاثية نظيفة سجل منها ديلى ألى هدفين فى الدقيقتين 21 و50 وأضاف سيسوكو الثالث فى الدقيقة 69، قبل أن يقلص بورنموث الفارق بهدفين عن طريق هاري ويلسون فى الدقيقتين 73 و96.

بتلك النتيجة يرتقى توتنهام للمركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة وتجمد بورنموث عند 16 نقطة فى المركز 12 وأصبح السبيرز بقيادة مورينيوعلى بعد 6 نقاط من دخول المربع الذهبي حيث يتصدر ليفربول الترتيب بـ40 نقطة ويليه مانشستر سيتي وليستر بـ29 نقطة ثم تشيلسي بـ26 نقطة.

المصدر:مواقع الكترونية