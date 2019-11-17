سحق منتخب بلجيكا، مضيفه منتخب روسيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء اليوم السبت، على ملعب ” كريستوفسكى” فى الجولة التاسعة عن المجموعة التاسعة، فى تصفيات يورو.

أنهى منتخب بلجيكا الشوط الأول من المباراة، متقدما بثلاثية نظيفة، جاءت عن طريق الأخوان هازارد، إذ سجل تورجان نجم بوروسيا دورتموند الألمانى الهدف الأول فى الدقيقة 19، فيما تكفل النجم ايدين هازارد لاعب ريال مدريد، بتسجيل الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 33 و40، ليصبح ثانى الهدافيين التاريخيين، برصيد 32، خلف روميلو لوكاكو برصيد 52 هدفا.

وفى الشوط الثانى، أضاف روميلو لوكاكو رابع أهداف بلجيكا، فى الدقيقة 72، قبل أن يسجل دزيكيا هدف روسيا الوحيد فى الدقيقة 79.

وبذلك يحتل منتخب بلجيكا صدارة المجموعة برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات متتالية، فيما يحتل منتخب روسيا الوصافة برصيد 21 نقطة، وضمن المنتخبان التأهل رسميا للبطولة القارية.

المصدر: مواقع الكترونية