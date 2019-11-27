خطف نادى باريس تعادلا مثيرا أمام نادى ريال مدريد بنتيجة 2 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما فى مباريات دورى أبطال أوروبا. استضاف الملكي الإسباني نظيره الفرنسي بملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف ريال مدريد كريم بنزيما فى الدقيقة 17، وألغى حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان بعد لجوئه لتقنية “var”، ثم أحرز بنزيما الهدف الثانى فى الدقيقة 79 وأحرز مبابى الهدف الأول فى الدقيقة 81 ثم أضاف سارابيا هدف التعادل للفريق الباريسى . وفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن ريال مدريد ضمن تأهله لدور الـ16 لدور المجموعات للموسم رقم 23 على التوالي بعد تعادل جالطة سراي وكلوب بروج بهدف لكل فريق، وارتفاع رصيد بروج إلى 3 نقاط، حيث بات أقصى رصيد يمكن أن يصل له الفريق البلجيكي هو 6 نقاط، في حين دخل ريال مدريد مباراة سان جيرمان وهو يملك 7 نقاط. ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

المصدر: مواقع الكترونية