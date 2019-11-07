أكتسح ريال مدريد ، ضيفه فريق جالطه سراي ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى، فى دوري ابطال اوربا.

اهداف مباراة الريال ضد جالطة سراى



افتتح البرازيلى الشاب رودريجو أهداف ريال مدريد فى الدقيقة الرابعة، على بداية المباراة، ليصبح أصغر برازيلى يسجل فى تاريخ دورى الأبطال، بعمر 18 عاما و 301 يوم.

وعاد نفس اللاعب ليسجل ثانى أهداف الملكى، فى الدقيقة 7، ليحرز أسرع ثنائية فى تاريخ البطولة، بعد 6 دقائق و 14 ثانية.

وسجل القائد سيرجيو راموس ثالث أهداف ريال مدريد فى الدقيقة 14، من ضربة جزاء، نفذها بطريقة بانينكا، واختتم كريم بنزيما رباعية الملكى فى الدقيقة 45، بعد متابعته لعرضية رودريجو.

وفى الشوط الثانى، أضاف كريم بنزيما خامس أهداف الفريق الملكى، فى الدقيقة 81 من زمن المباراة، واختتم رودريجو سداسية المرنجى، بتسجيله الهدف الشخصى الثالث “هاتريك”، فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 7 فى المركز الثانى، بينما توقف رصيد جالطة سراى عند نقطة واحدة فى المركز الرابع والأخير.

وفى نفس المجموعة، تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي، لدور الـ16، بتغلبه على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، بنتيجة 1 – 0، ليرفع رصيده للنقطة 12 فى صدارة المجموعة الأولى.

المصدر: مواقع الكترونية