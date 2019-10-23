سجل باريس سان جيرمان الفرنسي نتيجة عريضة بفوزه على مستضيفه كلوب بروج البلجيكي 5-0 الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء لحساب المجموعة الأولى.

واقترب سان جيرمان المتصدر من التأهل بعد تحقيقه النقطة التاسعة من 3 مباريات دون أن يدخل مرمى كيلور نافاس أي هدف مسجلاً 9 أهداف، فيما تجمد رصيد كلوب بروج عند نقطتين في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها فاز ريال مدريد بصعوبة على مستضيفه غلطة سراي 1-0.

ودون الدولي كيليان مبابي هاتريك 61، 79، 83، والأرجنتيني ماورو إيكاردي 7، 63.