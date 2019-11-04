واصل فريق ليستر سيتى، صحوته فى الدورى الإنجليزى الممتاز، وفاز على كريستال بالاس، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة، من بطولة البريميرليج.

وافتتح كاجلار سويونكو، أول أهداف اللقاء لصالح الثعالب، فى الدقيقة 57، وأضاف جيمى فاردى، الهدف الثانى، خلال الدقيقة 88، من عمر المباراة.

واستطاع فريق ليستر سيتى، الفوز على بيرنلى، بهدفين مقابل هدف، ثم الانتصار الأكبر فى تاريخ الدورى الإنجليزى، بنتيجة 9-0، على ساوثهامبتون، وأخيرًا على كريستال بالاس، بثنائية نظيفة.

وقلص فريق ليستر سيتى، الفارق بينه وبين مانشستر سيتى، وأصبح رصيده 23 نقطة، محتلا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما الفريق السماوى يمتلك فى جعبته 25 نقطة، وتجمد كريستال بالاس، عند المركز التاسع، بـ15 نقطة.

المصدر مواقع الكترونية