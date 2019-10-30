ترشح مانشستر سيتي إلى الدور الخامس من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، مساء اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره ساوثامبتون، في المباراة التي استضافها ملعب طيران الاتحاد في مدينة مانشستر.

ساوثامبتون الجريح بعد خسارة مدوية أمام ليستر سيتي بتسعة أهداف نظيفة في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز، كان يسعى لمصالحة أنصاره، لكن لسوء الحظ اصطدم بأحد أقوى أندية إنجلترا في الفترة الماضية.

وتقدم مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الأول، وأضاف الهدف الثالث في الشوط الثاني عن طريق أجويرو قبل أن تستقبل شباكه هدفًا في الربع ساعة الأخيرة.